В Самарской области 22 июля столкнулись два внедорожника, один человек пострадал

— К месту вызова был направлен дежурный караул ПСЧ № 102 в количестве четырех человек, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции, — рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».