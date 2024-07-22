В Самарской области 22 июля столкнулись два внедорожника, один человек пострадал

В понедельник, 22 июля, в Самарской области произошла авария с участием двух внедорожников. В селе Исаково Похвистневского района столкнулись Chevrolet Niva и Great Wall Poer. Сигнал об этом поступил в 12.45.
— К месту вызова был направлен дежурный караул ПСЧ № 102 в количестве четырех человек, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции, — рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Спасатели стабилизировали машины и отключили на них аккумуляторы. Из-за аварии пострадал один человек: пассажира Chevrolet Niva увезли в больницу.