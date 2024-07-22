В Уфе задержали мужчину, который выстрелил в ребенка

18 июля в травмпункт попала несовершеннолетняя девочка. Из ее ноги врачи извлекли пулю от пневматического оружия. Информация была немедленно передана сотрудникам отдела полиции. Выяснилось, что девочка гуляла во дворе с подружками. Когда начался дождь, они решили спрятаться под козырьком подъезда. В это время девочка почувствовала резкую боль в правой ноге и увидела кровь. Дома она рассказала о случившимся родителям.