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Бывшему художественному руководителю «Пятого театра» добавили срок

Никиту Гриншпуна признали виновным в еще одном преступлении.

Источник: прокуратура Омской области

Первомайский районный суд вынес еще один приговор бывшему художественному руководителю «Пятого театра» Никите Гриншпуну. Его признали виновным в хищении в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Как установило следствие, а за ним и суд, будучи руководителем театра, Гриншпун фиктивно трудоустроил в храм Мельпомены менеджером по рекламе свою близкую знакомую.

Два года женщина на работе не появлялась, а зарплату исправно получала. Деньги, как считают следователи, она исправно передавала Гриншпуну, который тратил их на свои личные нужды. Таким образом театру был причинен ущерб на сумму свыше миллиона рублей.

Напомним, в отношении бывшего худрука «Пятого театра» Никиты Гриншпуна нынешний приговор уже второй. В 2023 году его признали виновным в растрате и получении взятки, приговорили к 4,6 годам колонии.

«С учетом мнения государственного обвинителя, а также ранее вынесенного приговора за совершение коррупционного и имущественного преступления, суд окончательно назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере почти 8,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.