Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийцу сотрудницы магазина «Магнит» приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд Тракторозаводского района Челябинска, сегодня, 22 июля, вынес приговор рецидивисту Валерию Силаеву, обвиняемому в убийстве сожительницы в магазине «Магнит». Как сообщили в пресс-службе суда, его признали виновным и отправили в колонию на 14 лет.

Также суд удовлетворил исковые требования родственников убитой женщины. В пользу дочери погибшей с него взыскали 2,5 млн рублей, в пользу сестры — два миллиона рублей. Также суд удовлетворил исковые требования родственников убитой женщины. В пользу дочери погибшей с него взыскали 2,5 млн рублей, в пользу сестры — два миллиона рублей.

Напомним, Силаев проходил «Магните» в ноябре 2023 года. Он пришел в магазин с ножом и атаковал ее. На место были вызваны экстренные службы. Женщину госпитализировали, а Силаева проводили в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. После того пациентка скончалась в больнице, дело было переквалифицировано на более тяжкое.