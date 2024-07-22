Убийцу сотрудницы магазина «Магнит» приговорили к 14 годам тюрьмы

Напомним, Силаев проходил «Магните» в ноябре 2023 года. Он пришел в магазин с ножом и атаковал ее. На место были вызваны экстренные службы. Женщину госпитализировали, а Силаева проводили в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. После того пациентка скончалась в больнице, дело было переквалифицировано на более тяжкое.