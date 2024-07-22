Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я кричал, что турист, но меня избивали и резали ногу мачете»: Жителя Ирландии приговорили к 5,5 годам тюрьмы за нападение на гражданина Молдовы

Наш соотечественник получил серьёзные травмы, ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Источник: Комсомольская правда

33-летний житель Ирландии был приговорён к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы за нападение на туриста из Молдовы.

Как пишет местная пресса, молдаванин, несколько лет проживавший во Франции, приехал к другу в Ирландию. Во время прогулки по улицам Дублина на него напали хулиганы.

Молдаванин пытался объяснить, что он турист, но один из агрессоров достал мачете и несколько раз ударил жертву по ноге. Пострадавший получил серьёзные травмы, ему потребовалось хирургическое вмешательство, пишет deschide.md.

Нападавшего задержали. Как оказалось, он не впервые нарушает закон: ранее ирландца судили за кражу, незаконное хранение оружия и хулиганство.