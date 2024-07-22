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В Казани мусоровоз повредил контактную сеть троллейбусов

Изменена схема движения ряда транспортных маршрутов.

Источник: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на перекрестке Зорге-Фучика мусоровоз повредил контактную сеть троллейбусов. В связи с этим временно изменился ряд маршрутов.

Троллейбус № 5 следовал с улицы Рихарда Зорге через Танковый овраг и с улицы Глушко по маршруту № 3. Троллейбусы № 9 и № 12 курсировали через Танковое кольцо и с улицы Глушко по маршруту № 2. Трамвай № 4 проходил через Сады.

Спустя час аварийные службы устранили поломку. Движение восстановили, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, в Казани с 22 июля все трамваи перешли на бескондукторную оплату проезда.