Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане

Никогда не сообщайте никому номер вашей банковской карты и CVV-код. Если вы все же решаете совершить платеж на неизвестном сайте, помните, что несете полную ответственность за свое решение. Будьте осторожны, если вам предлагают перейти на подозрительные сайты, которые могут иметь название официального, это зеркальные сайты. Их целью является получение ваших личных данных, оплаты товаров или доставки. Если вы ждете посылку, рекомендуем проверять статус доставки только на нашем официальном сайте post.kz или в мобильном приложении. Уведомления от «Казпочты» отправляются только с официального короткого номера «1499», — говорилось под публикацией «Казпочты».