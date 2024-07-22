Деньги в сумме Br365 передал 42-летний представитель одной из местных коммерческих организаций за заключение договора и поставку запасных частей по завышенным ценам.
Установлено, что главный инженер оказывал содействие коммерческим организациям в реализации сельхозтехники и запасных частей. За заключение договоров на невыгодных для предприятия условиях и регулярную подачу заявок на поставку запасных частей, а также их своевременную оплату мужчина получал незаконные денежные вознаграждения.
Следователями возбуждено уголовное дело за дачу и получение взятки.
В Брестском районе за взятки задержан главный инженер одного из сельхозпредприятий
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сотрудники милиции, с поличным, при получении взятки, задержали 35-летнего главного инженера одного из сельхозпредприятий района. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Деньги в сумме Br365 передал 42-летний представитель одной из местных коммерческих организаций за заключение договора и поставку запасных частей по завышенным ценам.