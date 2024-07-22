В Брестском районе за взятки задержан главный инженер одного из сельхозпредприятий

Деньги в сумме Br365 передал 42-летний представитель одной из местных коммерческих организаций за заключение договора и поставку запасных частей по завышенным ценам.



Установлено, что главный инженер оказывал содействие коммерческим организациям в реализации сельхозтехники и запасных частей. За заключение договоров на невыгодных для предприятия условиях и регулярную подачу заявок на поставку запасных частей, а также их своевременную оплату мужчина получал незаконные денежные вознаграждения.



Следователями возбуждено уголовное дело за дачу и получение взятки.