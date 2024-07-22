Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Алматы

В погребе пристройки к дому обнаружены стеклянные тары с наслоением, прекурсоры, канистры с химикатами и отходами синтеза, весы, мешалка, камера для синтеза, ёмкости с жидкостью тёмно-желтого цвета, респираторные маски, комбинезон для химических работ и другой инвентарь.
Оперативным путём установлено, что «лаборанту» помогали двое его знакомых. Их задержали в разных частях города. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном. Общий вес прекурсоров составил более семи килограммов.
По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу.