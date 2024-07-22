Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Алматы

В рамках республиканской операции «Карасора» сотрудники УБОП Алматы ликвидировали нарколаборатория. Синтетические наркотики «варили» в одном из частных домов в Наурызбайском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В погребе пристройки к дому обнаружены стеклянные тары с наслоением, прекурсоры, канистры с химикатами и отходами синтеза, весы, мешалка, камера для синтеза, ёмкости с жидкостью тёмно-желтого цвета, респираторные маски, комбинезон для химических работ и другой инвентарь.

Оперативным путём установлено, что «лаборанту» помогали двое его знакомых. Их задержали в разных частях города. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном. Общий вес прекурсоров составил более семи килограммов.

По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу.