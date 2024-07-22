Антикор раскрыл схему выдачи поддельных дипломов

Как отмечается в Нацдокладе, по поручению администрации президента был проведен анализ коррупционных рисков в деятельности Министерства науки и высшего образования (МНВО), связанной с оборотом бланков диплома об образовании и присуждением ученых степеней. В частности, установлены риски, связанные с отсутствием контроля за движением бланков дипломов, несовершенством информационных систем, недостаточностью гос контроля.
«С 2021 года вузы наделены правом самостоятельного изготовления и выдачи дипломов о высшем образовании. При этом подлинность диплома подтверждалась наличием записи в НОБД (Национальная образовательная база данных), доступ к которой для внесения сведений и их корректировки был предоставлен 2,6 тыс. работникам вузов. Еще 550 работников вузов, в том числе тех, чья деятельность не связана с методико-организационной работой (помощники проректоров, преподаватели, магистры
В документе отмечается, что Миннауки в рамках проведенного в 19 вузах профилактического контроля установлено 2 733 лица, числящихся в НОБД, но отсутствующих в документах и базах данных вузов.
. Антикором не исключаются риски, что данные расхождения могут быть связаны с легализацией поддельных дипломов. Также, согласно информации Антикора, в НОБД имелась возможность для включения выпускников задним числом, поскольку система этого не запрещала и не предусматривала функцию прикрепления документов.
«В рамках анализа путем направления запросов в учебные заведения установлено 1 143 диплома, выдача которых учебными заведениями не подтверждена. Как следствие, установлен аномальный двукратный рост количества выпускников в 10 вузах, а в отдельных из них — в 4 раза. Риски выявлены также в процедурах выдачи дипломов докторов философии (PhD) и докторов по профилю (PD). Установлено, что Миннауки самостоятельно осуществляло закуп, заполнение, регистрацию и выдачу бланков дипломов (с 2018 года МНВО выдано более 1 600 дипломов). При этом в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан “Об образовании” документы государственного образца выдаются исключительно организациями образования с установлением соответствующего контроля и определением ответственных лиц. МНВО легализовало данную функцию путем ее включения в собственное положение. При этом порядок учета и хранения бланков не был регламентирован, регистрация выданных дипломов осуществлялась в бумажном журнале произвольной формы. Контроль за движением бланков и персональная ответственность за их сохранность ни на кого не были возложены», — отмечается в докладе.
Также в ходе анализа Антикора в Миннауки не обнаружены сведения о местонахождении порядка 50 бланков дипломов, а также о выдаче 10 дипломов, не отраженных в приказах о присуждении ученых степеней и актах списания бланков.
«Наряду с этим выявлен коррупционный риск в деятельности учебных заведений по признанию результатов формального/неформального образования и сокращению сроков обучения по своему усмотрению. Так, выявлено 1 243 выпускника, получивших высшее образование всего за 1 год (вместо установленных для них 2−5 лет)», — отмечается в сообщении.
Одной из причин подобных фактов в ведомстве назвали право вузов самостоятельно определять сроки сокращенного обучения с учетом признания ранее достигнутых результатов обучения. При этом исчерпывающий перечень документов, виды обучения, подлежащие признанию, не были закреплены, что позволяло вузам выпускать специалистов в любой срок.
В итоге по рекомендации Антикора регламентированы исчерпывающие критерии признания ранее достигнутых результатов формального/неформального обучения для определения сроков сокращенного обучения. Кроме этого, в рамках реализации рекомендаций по вопросам оборота дипломов и присуждения ученых степеней внесен ряд изменений в законодательство, а также исключена несвойственная функция Миннауки по выдаче дипломов гособразца на присуждение степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю (PD).