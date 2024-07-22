Антикор раскрыл схему выдачи поддельных дипломов

«В рамках анализа путем направления запросов в учебные заведения установлено 1 143 диплома, выдача которых учебными заведениями не подтверждена. Как следствие, установлен аномальный двукратный рост количества выпускников в 10 вузах, а в отдельных из них — в 4 раза. Риски выявлены также в процедурах выдачи дипломов докторов философии (PhD) и докторов по профилю (PD). Установлено, что Миннауки самостоятельно осуществляло закуп, заполнение, регистрацию и выдачу бланков дипломов (с 2018 года МНВО выдано более 1 600 дипломов). При этом в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан “Об образовании” документы государственного образца выдаются исключительно организациями образования с установлением соответствующего контроля и определением ответственных лиц. МНВО легализовало данную функцию путем ее включения в собственное положение. При этом порядок учета и хранения бланков не был регламентирован, регистрация выданных дипломов осуществлялась в бумажном журнале произвольной формы. Контроль за движением бланков и персональная ответственность за их сохранность ни на кого не были возложены», — отмечается в докладе.