Брестчанку приговорили к шести годам колонии за финансирование экстремистских формирований

Брестчанка в 2021—2022 годах перевела на банковские счета и виртуальные кошельки, находившиеся в пользовании представителей экстремистских формирований, в том числе вооруженных, например «Полк Калиновского», деньги и криптовалюту.



На основании представленных гособвинителем доказательств Брестский областной суд признал 38-летнюю женщину виновной в финансировании экстремистской деятельности. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.