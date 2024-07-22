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Брестчанку приговорили к шести годам колонии за финансирование экстремистских формирований

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительнице Бреста назначено 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и Br40 тыс. штрафа за финансирование экстремистских формирований. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Брестчанка в 2021—2022 годах перевела на банковские счета и виртуальные кошельки, находившиеся в пользовании представителей экстремистских формирований, в том числе вооруженных, например «Полк Калиновского», деньги и криптовалюту.

На основании представленных гособвинителем доказательств Брестский областной суд признал 38-летнюю женщину виновной в финансировании экстремистской деятельности. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.