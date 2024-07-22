Работник завода в Любанском районе пытался похитить 100 л дизтоплива с предприятия

Инцидент произошел вблизи д. Мосты Любанского района. На одном из местных предприятий сотрудники милиции проводили рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение хищений с охраняемых объектов. Правоохранители обратили внимание на припаркованный автомобиль работника завода, хозяин которого вел себя подозрительно.



Для мужчины стало большим сюрпризом, когда к нему подошли стражи порядка и попросили открыть багажник машины. Он неохотно согласился, поскольку понимал, что правоохранители обнаружат пять канистр дизельного топлива общим объемом в 100 л.



Работник скрывать факт хищения не стал и сознался в содеянном. Его действиям будет дана правовая оценка.



Кроме того, в д. Гольчичи Слуцкого района сотрудники милиции при обследовании дворовой территории и хозяйственных построек обнаружили три полимерные емкости, каждая объемом 20 л с жидкостью, имеющей характерный запах дизельного топлива и с признаками окрашивания. При проведении проверки было установлено, что емкости принадлежат жителю Слуцка. Мужчина пояснил, что топливо ранее заправлял на АЗС в собственный комбайн. После он слил его в емкости.



В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.23 КоАП.