В Башкирии задержали наркокурьера с более 550 дозами

Как сообщили в МВД по РБ, оперативники задержали 31-летнего курьера-закладчика в Стерлитамаке. Мужчина разъезжал по разным городам и через мессенджер устраивался курьером-закладчиком. Он получал для распространения наркотики и реализовывал их, устанавливая тайники-закладки. Когда входил в доверие, забирал крупную партию и скрывался с ней в другом городе.
У задержанного изъяли около 250 свертков с наркотическим веществом «мефедрон» весом более 370 граммов. В телефоне задержанного были обнаружены фотографии с тайниками-закладками с описанием места их нахождения. После допроса найдены еще четыре оборудованных им тайника. Также обыски прошли в съемной квартире — там нашли более 300 расфасованных пакетиков с «мефедроном» массой более 450 гр., портативные весы, липкие ленты, пустые пакетики.
«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств», — уточнили в ведомстве.