В Башкирии задержали наркокурьера с более 550 дозами

У задержанного изъяли около 250 свертков с наркотическим веществом «мефедрон» весом более 370 граммов. В телефоне задержанного были обнаружены фотографии с тайниками-закладками с описанием места их нахождения. После допроса найдены еще четыре оборудованных им тайника. Также обыски прошли в съемной квартире — там нашли более 300 расфасованных пакетиков с «мефедроном» массой более 450 гр., портативные весы, липкие ленты, пустые пакетики.