32 жителя Башкирии заболели мышиной лихорадкой

Заболеваемость зарегистрирована на 14 административных территориях, из них в 11 районах и трех городах. Превышение среднереспубликанских показателей заболеваемости более, чем в два раза отмечено в Балтачевском районе — 5,5 на 100 тыс. населения, Нуримановском — 4,94, Калтасинском — 4,64, Абзелиловском — 4,51.