32 жителя Башкирии заболели мышиной лихорадкой

Показатель в 19 раз ниже, чем в аналогичный период прошлого года и в 10 раз среднемноголетнего уровня заболеваемости.
Заболеваемость зарегистрирована на 14 административных территориях, из них в 11 районах и трех городах. Превышение среднереспубликанских показателей заболеваемости более, чем в два раза отмечено в Балтачевском районе — 5,5 на 100 тыс. населения, Нуримановском — 4,94, Калтасинском — 4,64, Абзелиловском — 4,51.
В процентном соотношении среди заболевших 66% мужчин и 34% женщин. От числа всех заболевших 53,1% составляют лица трудоспособного возраста от 20 до 50 лет. Зарегистрировано три случая заболевания среди детей до 17 лет.