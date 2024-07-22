Погоня за скутеристом в Алматы попала на видео

Погоня за скутеристом произошла на улице Бекмаханова. Как рассказали в пресс-службе ДП города, 21-летний алматинец ехал по встречной полосе. Кроме того, он не использовал светоотражающие элементы. Полицейские заинтересовались нарушителем, однако скутерист решил удрать.