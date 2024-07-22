Погоня за скутеристом в Алматы попала на видео

Погоня за скутеристом произошла на улице Бекмаханова. Как рассказали в пресс-службе ДП города, 21-летний алматинец ехал по встречной полосе. Кроме того, он не использовал светоотражающие элементы. Полицейские заинтересовались нарушителем, однако скутерист решил удрать.
Позже водителя скутера задержал другой наряд. Отмечается, что парень был трезв. Теперь его ждет крупный штраф, а двухколесное транспортное средство отправят на штрафстоянку.
Ранее в Департаменте полиции Павлодара рассказали, что среди населения вновь стали популярны скутеры, мопеды и электросамокаты. Полицейскими с водителями проводятся разъяснительные беседы по вопросам безопасного вождения двухколесных транспортных средств и соблюдения ими правил дорожного движения.