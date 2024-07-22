Зажатого в машине после ДТП водителя спасли работники МЧС в Дзержинском районе

Утром 22 июля спасатели получили сообщение о ДТП вблизи агрогородка Петковичи Дзержинского районе Минской области. Выяснилось, что столкнулись микроавтобус и трактор. Когда на место происшествия прибыли спасатели, автомобиль лежал на боку, а трактор съехал в кювет. При помощи специального инструмента и бензореза из микроавтобуса был спасен водитель. Ноги мужчины были зажаты педальным узлом и приборной панелью.



Бригада скорой помощи доставила водителя микроавтобуса в Дзержинскую ЦРБ. Тракторист не пострадал.