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Зажатого в машине после ДТП водителя спасли работники МЧС в Дзержинском районе

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе работники МЧС спасли зажатого в машине после ДТП водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Утром 22 июля спасатели получили сообщение о ДТП вблизи агрогородка Петковичи Дзержинского районе Минской области. Выяснилось, что столкнулись микроавтобус и трактор. Когда на место происшествия прибыли спасатели, автомобиль лежал на боку, а трактор съехал в кювет. При помощи специального инструмента и бензореза из микроавтобуса был спасен водитель. Ноги мужчины были зажаты педальным узлом и приборной панелью.

Бригада скорой помощи доставила водителя микроавтобуса в Дзержинскую ЦРБ. Тракторист не пострадал.