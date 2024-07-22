Информация о пожаре в частном жилом доме в аг. Барколабово поступила 22 июля в 3.50.
К моменту прибытия к месту вызова первых подразделений спасателей дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытия частично обрушились. Соседи рассказали о том, что в доме могут находиться люди.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили погибшего хозяина дома 1958 года рождения и находившегося в гостях мужчину 1962 года рождения.
Огонь уничтожил веранду, кровлю дома, повредил перекрытия, внутреннюю отделку и имущество.
Как отметили в Следственном комитете, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Установлено, что накануне пенсионеры распивали спиртное и курили. Ночью произошло возгорание, полыхающий дом увидел сосед и позвонил в МЧС.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Быховским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели пенсионеров.
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Быховском районе
22 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе во время пожара в частном доме погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре в частном жилом доме в аг. Барколабово поступила 22 июля в 3.50.