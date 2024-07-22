В Ташобласти женщина за избиение падчерицы получила 3,5 года ограничения свободы

По информации пресс-службы детского омбудсмена, к общественным активистам поступила жалоба и видеоматериалы, указывающие на регулярные акты физического и морального насилия, которые совершала мачеха по отношению к своей 13-летней падчерице.
По данным предварительного следствия, женщина весь прошлый год систематически избивала и гнобила девочку морально. Эти действия вызывали у ребенка сильный страх и привели к многочисленным травмам.
Представитель детского омбудсмена активно участвовал в деле, защищая права ребенка. 5 июня Зангиатинский районный суд Ташкентской области признал мачеху девочки виновной по статьям 110 (Истязание) и 112 (Угроза убийством или применением насилия). Ее приговорили к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.