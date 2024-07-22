Комиссия МАК установила обстоятельства крушения SSJ-100 в Подмосковье

Отмечается, что в процессе снижения было зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями.
«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа боковой ручкой управления по тангажу на себя снижение остановить не удалось», — говорится в заявлении комиссии МАК.
Как указано, регистрация параметров полета воздушного судна прекратилась в 14:59:15. Силовые установки работали до ее окончания.
В комиссии МАК заявили, что продолжают расследование случившегося, причины пока не определены. Там добавили, что авиационным властям России подготовлено и направлено донесение, где даны рекомендации для проведения корректирующих мер или действий по выявленным факторам опасности.
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна находились только три члена экипажа, они погибли. Sukhoi Superjet 100 вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.
Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
Источник «Известий» рассказал, что предварительная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье связана с неправильной установкой датчиков угла атаки во время техобслуживания самолета, что привело к несвоевременной активации системы защиты от сваливания. После катастрофы в разработавшем Superjet ПАО «Яковлев» указали на необходимость строгого соблюдения руководства по замене этих датчиков.