Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП с «Валдаем» обернулось уголовным делом в Самаре

САМАРА, 22 июля, ФедералПресс. В Самаре возбуждено уголовное дело после инцидента, в котором столкнулись два судна с пассажирами на борту. ЧП привело к травмированию пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«По версии следствия, днем 20 июля 2024 года в акватории р. Волга, вблизи острова Зелененький на расстоянии около 500 метров от берега указанного острова, произошло столкновение катера Brunswick с теплоходом Валдай 45Р», — рассказали в СК на транспорте.

В результате происшествия на воде судоводитель катера и четверо его пассажиров получили травмы, среди них — две женщины. Находящиеся на борту «Валдая» граждане остались невредимыми.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Добавим, что сразу после инцидента очевидцы говорили о том, что катер оказался на пути «Валдая», так как обогнал его на Волге, но после на катере заглох мотор. По данным поисково-спасательной службы Самарской области, у маломерного судна серьезные повреждения.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Самарской области в ходе конфликта мужчина зарезал работника железной дороги. Трагедия произошла на одной из ж/д станций и могла повлечь за собой угрозу безопасности.

СК