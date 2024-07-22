В крымском селе взорвался газовый баллон: под завалами оказались три человека

В понедельник, 22 июля, в Кировском районе Крыма произошел взрыв газа, из-под завалов вытащили трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В селе Владиславовка произошел хлопок газовоздушной смеси», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что причиной случившегося стала разгерметизация газового баллона. В ведомстве добавили, что в результате обрушились конструкции частного одноэтажного дома. Пожара после этого не произошло. Из-под завалов удалось вытащить трех человек.
«Пострадавшие переданы врачам», — отметили в МЧС.
На месте происшествия работают около 40 человек и 12 единиц техники. Разбор завалов в настоящее время продолжается.
По факту инцидента Следственный комитет проводит проверку. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, следователи оценят действия служб, ответственных за проверку газового оборудования. Проверку также проводит и прокуратура Крыма.