В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. На территории одного из торговых центров в Симферополе ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил замначальника управления организации пожаротушения Главка МЧС России Василий Сагайдак.