В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ

Пожар вспыхнул у здания ТЦ «Лоцман» в понедельник в 15:45. С места происшествия были эвакуированы 70 человек.
«По прибытию выяснилось, что огнем охвачены картонные коробки на площади в 20 квадратных метров. Существует задымление в здании торгового центра. Погибших и пострадавших нет», — уточнил Сагайдак.
Локализовать пожар удалось в 16:18.
«Спасатели ликвидировали открытое горение 17:01. Всего на тушение пожара привлечено от МЧС России 13 человек личного состава и четыре единицы техники», — добавили в МЧС.