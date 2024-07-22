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В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. На территории одного из торговых центров в Симферополе ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил замначальника управления организации пожаротушения Главка МЧС России Василий Сагайдак.

Пожар вспыхнул у здания ТЦ «Лоцман» в понедельник в 15:45. С места происшествия были эвакуированы 70 человек.

«По прибытию выяснилось, что огнем охвачены картонные коробки на площади в 20 квадратных метров. Существует задымление в здании торгового центра. Погибших и пострадавших нет», — уточнил Сагайдак.

Локализовать пожар удалось в 16:18.

«Спасатели ликвидировали открытое горение 17:01. Всего на тушение пожара привлечено от МЧС России 13 человек личного состава и четыре единицы техники», — добавили в МЧС.

МЧС