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В Челябинской области подростки перевернулись на угнанной иномарке

Преступление и последующее за ним дорожно-транспортное происшествие произошли в Аргаяшском районе.

Перевернутую машину Volkswagen Polo в кювете обнаружили возле дороги «Верхние Караси — Яраткулова». В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что в процессе выяснения обстоятельств ДТП оказалось, что за рулем машины был 15-летний подросток.

Как выяснилось, сама авария произошла 21 июля рано утром на первом километре дороги. По предварительным данным Госавтоинспекции, подросток не рассчитал скорость и справился с управлением. После этого иномарка слетела с трассы в кювет и перевернулась.

По данным правоохранителей, вместе с 15-летним подростком в машине ехал пассажир. В результате ДТП он получил травмы.