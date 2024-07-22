В Челябинской области подростки перевернулись на угнанной иномарке

Перевернутую машину Volkswagen Polo в кювете обнаружили возле дороги «Верхние Караси — Яраткулова». В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что в процессе выяснения обстоятельств ДТП оказалось, что за рулем машины был 15-летний подросток.
Как выяснилось, сама авария произошла 21 июля рано утром на первом километре дороги. По предварительным данным Госавтоинспекции, подросток не рассчитал скорость и справился с управлением. После этого иномарка слетела с трассы в кювет и перевернулась.
По данным правоохранителей, вместе с 15-летним подростком в машине ехал пассажир. В результате ДТП он получил травмы.