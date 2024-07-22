Пропавшую в марте трехлетнюю девочку нашли мертвой в Алматинской области

Об этом написали волонтеры в Instagram*.
Трехлетняя девочка Айя-София пропала в Енбекшиказахском районе Алматинской области 17 марта 2024 года. Она ушла из дома после обеда, но так и не вернулась. В районную полицию обратилась мама — 40-летняя жительница села Куш. Стражи порядка зарегистрировали факт о пропаже несовершеннолетней.
Широкомасштабные поиски ребенка не дали результата, и 27 марта стало известно, что в ауле Куш на несколько метров собираются спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки.
25 апреля в ДП Алматинской области заявили, что по факту пропажи несовершеннолетней проводится досудебное расследование.
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