Кызылординку приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество

АЛМАТЫ, 22 июл — Sputnik. Одних потерпевших она обманула под предлогом того, что окажет содействие с трудоустройством, а другую потерпевшую обманула на крупную сумму, оформив кредит на сумму более 4 млн тенге с использованием ее личных данных, сообщает Polisia.kz.