Кызылординку приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество

АЛМАТЫ, 22 июл — Sputnik. Одних потерпевших она обманула под предлогом того, что окажет содействие с трудоустройством, а другую потерпевшую обманула на крупную сумму, оформив кредит на сумму более 4 млн тенге с использованием ее личных данных, сообщает Polisia.kz.
Общий нанесенный ущерб потерпевшим составил около 13 млн тенге. В ходе следствия незаконные действия подозреваемой полностью доказаны и уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд. На основании приговора суда № 2 города Кызылорда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года.
Ранее сообщалось, что сотрудниками следственного отдела управления полиции города Степногорск расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя.
Преступники придумали целую схему, чтобы обмануть мужчину: сначала представились должностным лицом городского акимата, а затем начали поступать звонки от неизвестных лиц, называвших себя сотрудниками силового ведомства и работниками Национального банка.