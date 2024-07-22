Под Волгоградом спасают выпавшего из окна двухгодовалого мальчика

22 июля в Калачевском районе Волгоградской области произошла очередная трагедия: еще один ребенок выпал из открытого окна, облокотившись на москитную сетку. Двухлетний малыш получил тяжелые травмы, за его жизнь сейчас борются врачи, а следователи районного управления следкома организовали проверку.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области, малыша оставили в комнате одного. Он забрался на кровать, оттуда — на подоконник, и уперся лбом в сетку, которая не выдержала его веса. Ребёнок полетел вниз с высоты второго этажа.
Кто не уследил за малышом, не сообщается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За оставление детей в опасности взрослым грозит уголовное наказание.
Напомним, 8 июля следователи Волгограда завели уголовное дело на бабушку, внук которой выпал из окна 8 этажа. Малыш разбился насмерть.