Под Волгоградом спасают выпавшего из окна двухгодовалого мальчика

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области, малыша оставили в комнате одного. Он забрался на кровать, оттуда — на подоконник, и уперся лбом в сетку, которая не выдержала его веса. Ребёнок полетел вниз с высоты второго этажа.