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Иран перехватил танкер из ОАЭ

Члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перехватили танкер, оператором которого является компания из ОАЭ, недалеко от порта Бушер на юге Ирана, сообщает Reuters. Судно шло под флагом Того в Шарджу (ОАЭ) и перевозило 1500 т газойля, сообщает компания Ambrey. Оно было перехвачено в 113 км к юго-западу от иранского порта Бушер.

Источник: AP 2023

По данным британской компании Ambrey, судно шло под флагом Того и перевозило 1500 т газойля. Оно вышло после погрузки у берегов Ирака и следовало в Шарджу (ОАЭ). Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, в 61 морской миле (около 113 км) к юго-западу от Бушера.

В Ambrey считают, что перехват связан с операцией КСИР по борьбе с контрабандой.

В январе этого года ВМС КСИР отчитались о задержании у порта Бушер судна, перевозившего 2 млн л дизеля контрабандой. Оно шло под флагом одной из стран Океании. 14 членов экипажа были арестованы.

В том же месяце телеканал Al Jazeera сообщал об инциденте с танкером St. Nikolas, следовавшем в Турцию из Ирака под флагом Маршалловых Островов: он был захвачен группой вооруженных лиц, изменил курс и направился в Иран. Агентство Tasnim передавало, что иранские военные арестовали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива по решению суда.

нефть