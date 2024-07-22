Иран перехватил танкер из ОАЭ

По данным британской компании Ambrey, судно шло под флагом Того и перевозило 1500 т газойля. Оно вышло после погрузки у берегов Ирака и следовало в Шарджу (ОАЭ). Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, в 61 морской миле (около 113 км) к юго-западу от Бушера.
В Ambrey считают, что перехват связан с операцией КСИР по борьбе с контрабандой.
В январе этого года ВМС КСИР отчитались о задержании у порта Бушер судна, перевозившего 2 млн л дизеля контрабандой. Оно шло под флагом одной из стран Океании. 14 членов экипажа были арестованы.
В том же месяце телеканал Al Jazeera сообщал об инциденте с танкером St. Nikolas, следовавшем в Турцию из Ирака под флагом Маршалловых Островов: он был захвачен группой вооруженных лиц, изменил курс и направился в Иран. Агентство Tasnim передавало, что иранские военные арестовали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива по решению суда.