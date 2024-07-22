Иран перехватил танкер из ОАЭ

Члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перехватили танкер, оператором которого является компания из ОАЭ, недалеко от порта Бушер на юге Ирана, сообщает Reuters. Судно шло под флагом Того в Шарджу (ОАЭ) и перевозило 1500 т газойля, сообщает компания Ambrey. Оно было перехвачено в 113 км к юго-западу от иранского порта Бушер.