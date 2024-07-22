ТАСС: cын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП с фурой

Известно, что сын Бусаргина занимался автомногоборьем, в прошлом году он участвовал в Первенстве России и во Всероссийских соревнованиях. Юношеская сборная Саратовской области стала чемпионом, а юноша занял первые места в прохождении трасс «Нестандарт» и «Классика». В одном из интервью губернатор рассказывал, что его сын какое-то время работал на станции техобслуживания. До ДТП школьник уже управлял «Ладой», но в этот раз он сидел на пассажирском месте. Он также увлекался борьбой, плаваньем и горными лыжами.