СК завел дело на следователя по делу об убийстве бойца СВО в Армавире

Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля около кафе на улице Ленина в Армавире в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в область живота. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. В минувшую пятницу подозреваемого задержали за пределами края.