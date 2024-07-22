МВД предложило собрать данные об уехавших для участия в экстремизме

русофобия (неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей и политических сил, а также дискриминационные действия со стороны властей недружественных России государств) и др.