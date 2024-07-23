Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции в ДТП

Ранее в результате ДТП в Донецкой народной республике (ДНР) погиб российский певец Антон Казимир, считавшийся «голосом» Михаила Круга. Автомобиль Audi Q7 вылетел с грунтовой насыпи и разбился. В результате погибли Казимир и еще один пассажир, а также водитель иномарки. Еще одного пострадавшего госпитализировали.