В Белгородской области ограничивают въезд в 14 приграничных сел

По словам губернатора, на въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, нести в них службу будут представители силовых структур. Въезд общественного транспорта, включая такси, будет запрещен. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений. Как отметил Гладков, пропускать будут только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны.