Украшения на 60 тысяч рублей пропали из квартиры хабаровчанки

Жительница Железнодорожного района Хабаровска обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных изделий из своей квартиры. Общий ущерб превысил 60 тысяч рублей. Женщина некоторое время находилась в отъезде, и вернувшись домой, обнаружила пропажу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Полицейские задержали 18-летнего молодого человека, который украл ювелирные изделия из дома своей знакомой.
«Похищенное парень сдал в комиссионный магазин за 25 тысяч рублей и потратил деньги на личные нужды. В ходе выемки у него изъяли часы», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Уголовное дело заведено по статье «Кража». Максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведутся мероприятия по розыску остального похищенного имущества.