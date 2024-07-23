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Украшения на 60 тысяч рублей пропали из квартиры хабаровчанки

Молодой человек вынес драгоценности в отсутствие хозяйки.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Железнодорожного района Хабаровска обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных изделий из своей квартиры. Общий ущерб превысил 60 тысяч рублей. Женщина некоторое время находилась в отъезде, и вернувшись домой, обнаружила пропажу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Полицейские задержали 18-летнего молодого человека, который украл ювелирные изделия из дома своей знакомой.

«Похищенное парень сдал в комиссионный магазин за 25 тысяч рублей и потратил деньги на личные нужды. В ходе выемки у него изъяли часы», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Уголовное дело заведено по статье «Кража». Максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведутся мероприятия по розыску остального похищенного имущества.