Украшения на 60 тысяч рублей пропали из квартиры хабаровчанки

Жительница Железнодорожного района Хабаровска обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных изделий из своей квартиры. Общий ущерб превысил 60 тысяч рублей. Женщина некоторое время находилась в отъезде, и вернувшись домой, обнаружила пропажу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.