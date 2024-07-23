В Хабаровске два человека погибли в коллекторе при проведении работ

Северный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц). Как сообщили в следкоме, трагедия произошла днем 22 июля в районе улицы Тихоокеанской. Следователи осмотрели место происшествия допросили свидетелей, проводятся следственные и иные процессуальные действия.