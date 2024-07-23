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В Хабаровске два человека погибли в коллекторе при проведении работ

Прокуратура Хабаровска начала проверку в связи с гибелью двух сотрудников Тихоокеанского государственного университета.

Они спустились в канализационный люк для сантехнических работ.

Северный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц). Как сообщили в следкоме, трагедия произошла днем 22 июля в районе улицы Тихоокеанской. Следователи осмотрели место происшествия допросили свидетелей, проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

несчастный случай