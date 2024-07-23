Суд оставил под стражей бывших руководителей челябинского оборонного завода

Рассмотрение апелляционных жалоб со стороны защиты подозреваемых не дало им желаемого результата. Челябинский областной суд не нашел повода, чтобы изменить решение по этому поводу суда более низшей инстанции. Напомним, что в начале июля Центральный районный суд Челябинска продлил для фигурантов этого дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября 2024 года. Адвокаты же просили отпустить Нестерова и Белимова и избрать меру пресечения, которая не была бы связана с изоляцией от общества.