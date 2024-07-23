Суд оставил под стражей бывших руководителей челябинского оборонного завода

Нестерова и Белимова арестовали еще осенью 2023 года. Их подозревают в нанесении ущерба государству на сумму более чем сто миллионов рублей при исполнении оборонного заказа на челябинском предприятии «Полет», которое является частью госкорпорации «Ростех».
Рассмотрение апелляционных жалоб со стороны защиты подозреваемых не дало им желаемого результата. Челябинский областной суд не нашел повода, чтобы изменить решение по этому поводу суда более низшей инстанции. Напомним, что в начале июля Центральный районный суд Челябинска продлил для фигурантов этого дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября 2024 года. Адвокаты же просили отпустить Нестерова и Белимова и избрать меру пресечения, которая не была бы связана с изоляцией от общества.
Как ранее сообщали источники в правоохранительных органах, бывшее руководство челябинского предприятия обвиняется в том, что приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению оборонного заказа. В результате, по версии следствия, государство понесло ущерб на сумму более чем 100 миллионов рублей.