Над акваторией Севастополя уничтожили более 15 БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Военные уничтожили более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Севастополя в районе Северной стороны и Фиолента. Объекты в городе не повреждены.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали», — написал он.
Развожаев уточнил, что осколки одного БПЛА упали в одном из товариществ собственников недвижимости, разбито стекло грузовика. Осколки второго дрона упали рядом с домом в районе СНТ. Оперативные службы продолжают контроль обстановки.