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Над акваторией Севастополя уничтожили более 15 БПЛА

В городе повреждений объектов нет.

Источник: Reuters

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Военные уничтожили более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Севастополя в районе Северной стороны и Фиолента. Объекты в городе не повреждены.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали», — написал он.

Развожаев уточнил, что осколки одного БПЛА упали в одном из товариществ собственников недвижимости, разбито стекло грузовика. Осколки второго дрона упали рядом с домом в районе СНТ. Оперативные службы продолжают контроль обстановки.