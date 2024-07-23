Над акваторией Севастополя уничтожили более 15 БПЛА

«В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали», — написал он.