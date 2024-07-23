Спасатели МЧС России предотвратили трагедию на пляже в Находке

Отмечается, что 30-летний мужчина купался в море, но из-за сильной отжимной волны его начало уносить от берега. Его отец бросился на помощь, но и ему вскоре понадобилась помощь. Спасатели, прибыв на место, с помощью специальных устройств и содействия очевидцев, помогли мужчинам благополучно вернуться на берег.