Спасатели МЧС России предотвратили трагедию на пляже в Находке

В Приморье на пляже Золотари в Находке двух мужчин чуть не унесло в открытое море. Благодаря быстрому реагированию и профессионализму сотрудников МЧС России удалось спасти обоих, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевом МЧС.
Отмечается, что 30-летний мужчина купался в море, но из-за сильной отжимной волны его начало уносить от берега. Его отец бросился на помощь, но и ему вскоре понадобилась помощь. Спасатели, прибыв на место, с помощью специальных устройств и содействия очевидцев, помогли мужчинам благополучно вернуться на берег.
МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на воде: избегайте алкоголя, не оставляйте детей без присмотра и будьте осторожны во время сильных волн.
МинГОЧС региона напоминает о правилах поведения при купании.
Напомним, в Находке врачи спасли пятилетнего мальчика после утопления в реке Партизанской. Ребенок был доставлен в критическом состоянии, и врачи реанимационного отделения боролись за его жизнь целые сутки. Сейчас его состояние стабилизировалось. Лечение продолжается в детском отделении больницы.