В Комсомольске начинающий субарист устроил ДТП, пострадала 5-летняя девочка

По факту произошедшего на субариста составили административные протоколы по статьям 12.13 «Нарушение правил проезда перекрестков» и 12.24 «Нарушение ПДД, повлекшее лёгкий вред здоровью» КоАП РФ. Парню грозит несколько тысяч рублей штрафа, также его могут лишить прав на срок до полутора лет. Как отметили в ГАИ, водительское удостоверение нарушитель получил около месяца назад.