В Комсомольске начинающий субарист устроил ДТП, пострадала 5-летняя девочка

В Комсомольске-на-Амуре начинающий водитель устроил ДТП, нарушив правила очерёдности проезда. Пострадал малолетний ребёнок, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Автоавария произошла 22 июля в 17:10 на улице Дикопольцева. 18-летний водитель Subaru Impreza выезжал со двора на главную дорогу и не уступил Toyota Probox, которая двигалась по прямой в сторону улицы Юбилейной. Иномарки не смогли разъехаться и столкнулись.
В результате ДТП травму получила 5-летняя девочка-пассажир Toyota Probox. Она сидела в детском кресле и была пристёгнута, что позволило избежать серьёзных последствий — дошкольница незначительно повредила голову. 43-летняя женщина-водитель Toyota и сам нарушитель не пострадали. Хабаровский край.
По факту произошедшего на субариста составили административные протоколы по статьям 12.13 «Нарушение правил проезда перекрестков» и 12.24 «Нарушение ПДД, повлекшее лёгкий вред здоровью» КоАП РФ. Парню грозит несколько тысяч рублей штрафа, также его могут лишить прав на срок до полутора лет. Как отметили в ГАИ, водительское удостоверение нарушитель получил около месяца назад.