Все лесные пожары в Хабаровском крае потушены

Сегодня в Хабаровском крае лесных пожаров не зарегистрировано. Последние возгорание, действовавшее на площади 1200 га в Верхнебуреинском районе, накануне было ликвидировано. В тушении были задействованы 93 специалиста и 1 воздушное судно, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Благодаря слаженной работе лесопожарных формирований и благоприятной погоде пожароопасную обстановку удалось стабилизировать. При этом мониторинг за состоянием лесов не прекращается. Региональные силы и средства находятся в полной готовности, — сообщил и.о. начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Юрий Кучмарев.
Он обратил внимание, что в крае с начала пожароопасного сезона произошло 356 возгораний, а пройденная огнем площадь превысила 280 тысяч га. В прошлом году за аналогичный период произошло 521 возгорание на общей площади более 470 тысяч га.
Напомним, в Хабаровском крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности. Жителям края, отправляясь в лес на отдых, следует помнить об этом и не пренебрегать правилами пожарной безопасности. За нарушения предусмотрены крупные штрафы.
В случае обнаружения лесных пожаров необходимо сообщать о них по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).