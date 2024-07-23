Шоу «Маска» вернется со спецвыпуском в честь Игоря Крутого

Популярное телешоу «Маска» вернется на НТВ 28 июля со спецвыпуском к юбилею российского композитора Игоря Крутого.
Накануне 70-летнего юбилея музыканта на сцену выйдут как уже разоблаченные герои, так и новые исполнители, скрывающиеся за специально разработанными масками.
Так, Носорог (Кирилл Туриченко) споет «Мы так нелепо разошлись», Пчела (Алсу) исполнит «Любовь уставших лебедей», Лада Дэнс в образе Пуделя споет «Понарошку». Кроме того, на сцену выйдут Скат, Осень, Сердце и Пальма.
Игорь Крутой принимал участие в четвертом сезоне шоу. В новогоднем выпуске он пел Salut Джо Дассена под гостевой маской Пряника.
Шоу «Маска» — российская версия популярного формата The Masked Singer. В мае в финале пятого сезона шоу победил Енот. Под маской скрывалась Севиль Велиева, она стала первой победительницей в российской версии.