Шоу «Маска» вернется со спецвыпуском в честь Игоря Крутого

Так, Носорог (Кирилл Туриченко) споет «Мы так нелепо разошлись», Пчела (Алсу) исполнит «Любовь уставших лебедей», Лада Дэнс в образе Пуделя споет «Понарошку». Кроме того, на сцену выйдут Скат, Осень, Сердце и Пальма.