Вышел многообещающий трейлер режиссерской версии «Мятежной Луны»

Netflix опубликовал трейлер (18+) режиссерской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера.
Фильмы будут называться «Мятежная луна — Часть первая: Чаша крови» и «Мятежная луна — Часть вторая: Проклятие прощения».
Картины выйдут с иным рейтингом: трейлеры «Мятежной Луны» отмечены «красной полосой» и рассчитаны на аудиторию строго 18+.
Общая продолжительность серии фильмов теперь составляет шесть с половиной часов.
Мирное поселение на Луне в самых отдаленных уголках Вселенной оказывается под угрозой со стороны армий тиранического регента Бализариуса. Кора, таинственная незнакомка, которая живёт среди жителей деревни, становится их единственной надеждой на выживание.
Кора получает задание найти обученных бойцов и собирает небольшую группу воинов — чужаков, повстанцев, крестьян и сирот войны, объединённых общей потребностью в искуплении и мести. Таким образом формируется новая армия героев.
Премьера состоится 2 августа.