Три летевших в Иркутск самолёта перенаправили в Улан-Удэ из-за тумана

«Сегодня опять работаем запасным аэродромом для Иркутска, у соседей — туман, — пишет директор аэропорта “Байкал” Дмитрий Гармаев. — Обслуживаем и свои регулярные рейсы. С начала года приняли более 1500 пассажиров на запасном аэродроме. Однако при обслуживании запасных рейсов не хватает мест для стоянок воздушных судов. Прорабатываем совместно с республиканским правительством вопрос о расширении нашего перрона».