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Три летевших в Иркутск самолёта перенаправили в Улан-Удэ из-за тумана

Из-за этого самолёты направили на запасной аэродром. Им для Иркутска выступает аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ.

Источник: РИА "Новости"

Аэропорт Иркутска не смог принять несколько рейсов из-за тумана утром 23 июля. Из-за этого самолёты направили на запасной аэродром. Им для Иркутска выступает аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ.

«Сегодня опять работаем запасным аэродромом для Иркутска, у соседей — туман, — пишет директор аэропорта “Байкал” Дмитрий Гармаев. — Обслуживаем и свои регулярные рейсы. С начала года приняли более 1500 пассажиров на запасном аэродроме. Однако при обслуживании запасных рейсов не хватает мест для стоянок воздушных судов. Прорабатываем совместно с республиканским правительством вопрос о расширении нашего перрона».

Сесть в Иркутске утром 23 июля не смогли самолёты из Омска, Москвы и Новосибирска. Это не первый случай с начала месяца, когда самолёты направляют из Иркутска на запасной аэродром — например, на прошлой неделе перенаправили 6 рейсов.