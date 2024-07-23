За незаконный вылов крабов в Приморье взыщут более семи миллионов рублей

В Приморье прокуратура добивается компенсации ущерба в семь миллионов рублей за незаконную добычу крабов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что в августе 2021 года в поселке Валентин местный житель 1986 года рождения добыл 630 особей краба, что привело к экологическому ущербу на сумму свыше семи миллионов рублей.
Хотя мужчина был осужден к условному лишению свободы на 2 года с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев, он не возместил ущерб.
В связи с этим прокурор Лазовского района предъявил иск к осужденному. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Теперь исполнение судебного решения, после его вступления в законную силу, находится под контролем ведомства.
Напомним, в Приморье завершено уголовное дело о контрабанде 141 тонны живого краба. В 2020 году двое сотрудников рыбодобывающей отрасли незаконно вывезли из России 141 тонну живого камчатского краба стоимостью порядка 325 млн рублей. На данный момент следователи транспортной полиции завершили расследование этого уголовного дела — подозреваемые задержаны, а в ходе обысков найдены документы и предметы, доказывающие их вину.