Экс-замминистра лесного комплекса Иркутской области предстанет перед судом

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, в 2022 году обвиняемый через двух посредников получил 3,5 миллиона рублей в качестве взятки в обмен на заключение в рамках арбитражного дела мирового соглашения о сохранении в силе арендного договора на лесной участок в Качугском районе. После этого обвиняемый купил на полученные деньги автомобиль и оформил его на отца. В дальнейшем он пользовался техникой самостоятельно.