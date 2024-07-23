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Экс-замминистра лесного комплекса Иркутской области предстанет перед судом

Бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области предстанет перед судом по делу о получении взятки в особо крупном размере и легализации денег, полученных в результате совершения преступления.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело завели по материалам УЭБиПК регионального МВД.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, в 2022 году обвиняемый через двух посредников получил 3,5 миллиона рублей в качестве взятки в обмен на заключение в рамках арбитражного дела мирового соглашения о сохранении в силе арендного договора на лесной участок в Качугском районе. После этого обвиняемый купил на полученные деньги автомобиль и оформил его на отца. В дальнейшем он пользовался техникой самостоятельно.

По ходатайству следствия на имущество фигуранта в размере 3,5 миллиона рублей наложили арест. Дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направили в суд.