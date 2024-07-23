Глюкоза объяснила свое странное поведение в Красноярске

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, прокомментировала обстоятельства скандального концерта в Красноярске. Артистка заявила в соцсетях, что находилась в момент выступления под воздействием лекарственных препаратов.
«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — рассказала певица.
По словам артистки, последний месяц был для нее довольно сложным из-за смерти бабушки и претензий бывшего продюсера Максима Фадеева, который сейчас запускает проект «Глюкоза» без Чистяковой-Ионовой.
«Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться», — написала Наталья. Отметим, что после выступления в Красноярске Максим Фадеев вместе с юристами работает над судебным иском к певице.
Хотят подать в суд на Глюкозу и организаторы концерта в Красноярске, который, напомним, был приурочен ко Дню металлурга. Во время выступления артистка не попадала в ноты и странно вела себя на сцене. Практически сразу после концерта зрители стали оставлять возмущенные отзывы в социальных сетях.
«Мне очень жаль, что расстроила вас. Хотя были те, кому концерт понравился. Спасибо за эту теплую встречу. Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня — вся моя жизнь», — написала артистка и принесла зрителям извинения.