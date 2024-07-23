Глюкоза объяснила свое странное поведение в Красноярске

«Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться», — написала Наталья. Отметим, что после выступления в Красноярске Максим Фадеев вместе с юристами работает над судебным иском к певице.