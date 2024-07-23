Жених с приданым: в Приморье брачный аферист лишил женщин более 3,5 млн рублей

Установлено, что с января 2020 года по июль 2021 года 42-летний мужчина обманул двух девушек. Аферист создал образ успешного бизнесмена: он арендовал дорогой автомобиль и много рассказывал о своих доходах. Затем аферист вдруг сообщал потерпевшим, что у него временные финансовые сложности, и просил у девушек денег, обещая вернуть их вскоре.