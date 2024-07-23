Жених с приданым: в Приморье брачный аферист лишил женщин более 3,5 млн рублей

Во Владивостоке суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в мошенничестве особо крупных размеров по части 4 статьи 159 УК РФ. Мужчина, ранее осужденный за убийство и отбывший почти десять лет в тюрьме, после освобождения занялся аферами на сайте знакомств под вымышленным именем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Установлено, что с января 2020 года по июль 2021 года 42-летний мужчина обманул двух девушек. Аферист создал образ успешного бизнесмена: он арендовал дорогой автомобиль и много рассказывал о своих доходах. Затем аферист вдруг сообщал потерпевшим, что у него временные финансовые сложности, и просил у девушек денег, обещая вернуть их вскоре.
«В результате женщины взяли кредиты и отдали преступнику более 1,5 и 2 млн рублей соответственно, заполучив которые мужчина пропал», — сообщили в надзорном ведомстве.
Осужденный возместил только около 370 тысяч рублей от общей суммы ущерба. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока поддержала государственное обвинение, и суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании суммы невозмещенного ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, в Приморье прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, которая оформила кредиты на подругу и перевела два миллиона рублей мошенникам. Отмечается, что в апреле 2024 года используя мобильное приложение банка через телефон подруги, обвиняемая оформила кредиты и перечислила средства на счета аферистов.