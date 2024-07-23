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Под Новосибирском иномарка столкнулась с эвакуатором: есть жертвы

НОВОСИБИРСК, 23 июля, ФедералПресс. Крупная авария произошла на автотрассе К-17 ₽ в Новосибирской области. К сожалению, без жертв не обошлось. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, а также трое пассажиров: две женщины и мужчина, личность которого не установлена. В аварии также пострадала девочка 2015 года рождения. Она была доставлена в больницу», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что водитель, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Cobalt и двигаясь со стороны сибирской столицы в сторону поселка Ордынское, врезался с автоэвакуатором Hyundai, который двигался в попутном направлении. В результате легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

Напомним, что накануне на Чуйском тракте, которую называют «трассой смерти» произошло смертельное ДТП.