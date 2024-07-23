Еще один: главу приморской федерации дзюдо уличили в связи с бандой «Трифоновских»

Еще одного участника организованного преступного сообщества, связанного с бандой «Трифоновских» и Спортивным рынком во Владивостоке, задержали в столице Приморья. Им стал глава краевой федерации дзюдо и, по совместительству, деловой партнер Александра Ясина, а также его бывший телохранитель и водитель Роман Люлькин, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Следственное управление СК России по Приморскому краю.
По некоторым данным, Роман Люлькин сам явился с повинной в следственные органы, однако эту информацию пока официально не подтвердили.
Как рассказали редакции в СК, его обвиняют в тех же преступлениях, что и еще шестерых предполагаемых участников преступного сообщества, задержанных в середине июля этого года. Это участие в преступном сообществе, отмывание денег, полученных преступным путем, и мошенничество с земельными участками.
«По ходатайству следователя СКР во время расследования уголовного дела он будет находится под стражей», — сообщили в Следственном комитете.
Считается, что Роман Люлькин некоторое время был телохранителем главаря «Трифоновских», а затем на несколько месяцев стал генеральным директором подконтрольного Ясину ООО «Ламель». После этого Люлькин с декабря 2016 по конец 2020 года руководил ООО «Буше», через который, как считает следствие, бандиты контролировали Спортивный рынок во Владивостоке и торговые центры «Гранд» и «Союз». Именно в этот период на рынке прошла проверка, которая выявила искусственное дробление бизнеса, позволившее уйти от выплат огромных сумм налогов.
Роман Люлькин — в прошлом известный в Приморье боец кудо и ММА, выступавший на крупных турнирах. С 2018 года он возглавлял федерацию дзюдо Владивостока, а с прошлого года стал председателем правления федерации дзюдо Приморского края, которую до него возглавлял Александр Ясин.
Напомним, Александра Ясина, Сергея Матвеева и Игоря Ковальчука следователи считают руководителями банды «Трифоновские», которая действовала во Владивостоке с начала 90-х по 2023 год. На них завели уголовное дело о создании и руководстве преступным сообществом в конце июня 2024 года, а в начале июля предъявили обвинение.
По мнению следователей, «Трифоновские» с помощью мошенничества получили в аренду участки земли во Владивостоке, где создали Спортивный рынок и торговые центры «Гранд» и «Союз», с которых получили доход в 1,6 миллиарда рублей.
Кроме того, Александра Ясина сейчас судят по обвинению в убийстве двух человек, бандитизме и уклонении от уплаты налогов на сумму больше 181 миллиона рублей. Штатного киллера «Трифоновских» Игоря Ковальчука в марте 2024 года приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство семи человек и незаконное хранение оружия. В конце июня срок наказания Ковальчуку сократили до 11,5 лет.