Еще один: главу приморской федерации дзюдо уличили в связи с бандой «Трифоновских»

Считается, что Роман Люлькин некоторое время был телохранителем главаря «Трифоновских», а затем на несколько месяцев стал генеральным директором подконтрольного Ясину ООО «Ламель». После этого Люлькин с декабря 2016 по конец 2020 года руководил ООО «Буше», через который, как считает следствие, бандиты контролировали Спортивный рынок во Владивостоке и торговые центры «Гранд» и «Союз». Именно в этот период на рынке прошла проверка, которая выявила искусственное дробление бизнеса, позволившее уйти от выплат огромных сумм налогов.