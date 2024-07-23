Экс-замминистра лесного комплекса Иркутской области осудят за взятку 3,5 млн руб

В Приангарье следователи СК завершили расследование дела о получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Главным фигурантом стал бывший заместитель министра лесного комплекса региона. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры.
— По версии следствия, обвиняемый в 2022 году получил через двух посредников от руководителя коммерческой организации взятку в виде денег в сумме 3,5 миллионов рублей за заключение в рамках арбитражного дела мирового соглашения о нерасторжении договора аренды лесного участка, расположенного в Качугском районе, — рассказывают следователи.
Чтобы «отмыть» полученную сумму, экс-чиновник купил автомобиль стоимостью 3,2 миллиона, оформив его на своего отца. Это позволило ему пользоваться транспортным средством на законном основании.
На имущество бывшего замминистра в размере 3,5 миллионов рублей наложен арест, по ходатайству следователя. Собранные правоохранителями доказательства вместе с материалами уголовного дела и утвержденным обвинительным заключением направили в Кировский районный суд Иркутска.