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Экс-замминистра лесного комплекса Иркутской области осудят за взятку 3,5 млн руб

Бывшего чиновника в Приангарье обвиняют во взяточничестве и легализации денег.

Источник: Комсомольская правда

В Приангарье следователи СК завершили расследование дела о получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Главным фигурантом стал бывший заместитель министра лесного комплекса региона. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры.

— По версии следствия, обвиняемый в 2022 году получил через двух посредников от руководителя коммерческой организации взятку в виде денег в сумме 3,5 миллионов рублей за заключение в рамках арбитражного дела мирового соглашения о нерасторжении договора аренды лесного участка, расположенного в Качугском районе, — рассказывают следователи.

Чтобы «отмыть» полученную сумму, экс-чиновник купил автомобиль стоимостью 3,2 миллиона, оформив его на своего отца. Это позволило ему пользоваться транспортным средством на законном основании.

На имущество бывшего замминистра в размере 3,5 миллионов рублей наложен арест, по ходатайству следователя. Собранные правоохранителями доказательства вместе с материалами уголовного дела и утвержденным обвинительным заключением направили в Кировский районный суд Иркутска.