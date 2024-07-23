Экс-замминистра лесного комплекса Иркутской области осудят за взятку 3,5 млн руб

— По версии следствия, обвиняемый в 2022 году получил через двух посредников от руководителя коммерческой организации взятку в виде денег в сумме 3,5 миллионов рублей за заключение в рамках арбитражного дела мирового соглашения о нерасторжении договора аренды лесного участка, расположенного в Качугском районе, — рассказывают следователи.