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Скончался один из работников ферросплавного завода Нигматулина в Караганде

Караганда. 23 июля. КазТАГ — Скончался один из работников ферросплавного завода YDD Corporation брата-близнеца экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина Ерлана Нигматулина в Караганде, передает корреспондент агентства.

«С глубокой скорбью сообщаем, что наш коллега, начальник печи Исмайлов Музафар Имантайулы, скончался в больнице», — сообщили в пресс-службе компании.

Музафару Исмайлову был 31 год. Он скончался из-за глубоких ожогов тела на площади 85%.

Местное издание пишет, что в больнице остаются четыре работника в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом состоянии. У всех глубокие ожоги лица, рук, груди, живота.

Напомним, 20 июля на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого, пострадали восемь работников предприятия. Возбуждено уголовное дело.

Компания занимается выпуском стали — высокомарочным ферросилицием, цемента, бетона-микрокремнезем. Ерлан Нигматулин — брат-близнец экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, является совладельцем Карагандинского ферросплавного завода ТОО «YDD Corporation».